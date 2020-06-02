Житель Воронежской области перевел около 150 тысяч рублей мошеннику

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:40:44+03:00

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34-летний житель Коминтерновского района попался на запугивания «сотрудника банка» о подозрительных манипуляциях с его счетом. Далее стандартная схема: мошенник предложил защитить сбережения - для этого их нужно было перевести на якобы безопасный резервный счет. Сразу скажем, что ничего такого просто не бывает.

Но напуганный мужчина пошел к банкомату и перевел около 150 тысяч рублей преступнику. А тот в итоге перестал отвечать на его звонки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать бдительность при разглашении личных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, а уж тем более при переводе денег.

ИСТОЧНИК KP.RU