Житель Воронежской области перевел около 150 тысяч рублей мошеннику
34-летний житель Коминтерновского района попался на запугивания «сотрудника банка» о подозрительных манипуляциях с его счетом. Далее стандартная схема: мошенник предложил защитить сбережения - для этого их нужно было перевести на якобы безопасный резервный счет. Сразу скажем, что ничего такого просто не бывает.
Но напуганный мужчина пошел к банкомату и перевел около 150 тысяч рублей преступнику. А тот в итоге перестал отвечать на его звонки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Полицейские в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать бдительность при разглашении личных данных лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, а уж тем более при переводе денег.
ИСТОЧНИК KP.RU