Рецидивист из Воронежа наследил на месте кражи

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:52:23+03:00

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Задержали вора, который в конце апреля обокрал 46-летнего жителя села Гремячье. Придя домой, хозяин не досчитался часов и телефона, он оценил ущерб в 10 тысяч рублей.

Криминалисты обнаружили на месте преступления следы пальцев рук, помощью которых личность подозреваемого установили. При обыске в квартире 39-летнего жителя Воронежа, ранее неоднократно судимого за кражи и не так давно освободившегося из мест лишения свободы, похищенные вещи нашли.

Ему грозит новый срок - до шести лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU