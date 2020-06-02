В Воронеже задержали Микки Маусов нелегалов

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:40:40+03:00

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Микки Маусы пытались нелегально проникнуть в Воронеж из Узбекистана, но были задержаны на таможне. В партии чулочно-носочных изделий обнаружили носки, маркированные персонажами «Диснея».

- Задержали 2 394 пары детских носочков, на этикетках которых изображены известные мультипликационные персонажи Минни Маус и Микки Маус. В процессе проверки законный правообладатель графических товарных знаков сообщил, что с фирмой-импортером договоров на использование данного товарного знака не заключал, разрешений на использование объекта интеллектуальной собственности не выдавал. За незаконное использование средств индивидуализации товаров владельцу партии грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией носков, решение об этом примет суд, - сообщил главный государственный таможенный инспектор Воронежской таможни Сергей Ившуков.

ИСТОЧНИК KP.RU