Зоопарк просит воронежцев принести корма для животных

2 Июнь 2020 2020-06-02T11:20:40+03:00

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Воронежский зоопарк, закрытый для посещения из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом, попросил горожан помочь с прокормом животных. Сотрудники ходят на работу, чтобы заботиться о питомцах. Воронежцам предлагают принять участие в программе "Возьми животное под опеку", помочь финансово или принести корма.

- Мы понимаем, что сейчас тяжело всем. То, что происходит в мире, коснулось каждого. Нас радует, что вы не остаетесь равнодушными и предлагаете свою посильную помощь, и мы вам безмерно благодарны. Все средства будут направлены на заботу и содержание наших питомцев. Так же мы примем помощь в виде кормов для животных - овощей, фруктов, круп, сена, растительных масел, фуража, кормов для попугаев и шиншилл, - отметили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU