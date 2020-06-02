Еще 66 воронежцев вылечились от коронавируса

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:49:51+03:00

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Еще 66 воронежцев победили COVID-19 сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, на 2 июня число выздоровевших достигло 1499 человек.

Общее число зараженных с начала периода наблюдений достигло 2234 человек. 18 жителей региона умерли.

Говорить о втором этапе снятия ограничений в Воронежской области рано: коэффициент распространения коронавируса 1,33 (норма 0,8).

ИСТОЧНИК KP.RU