В Воронеже малыш упал в открытый люк

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:00:27+03:00

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В Воронеже правоохранители проводят проверку по факту падения ребенка в люк. В полицию обратился отец пострадавшего малыша. Инцидент произошел около восьми вечера 31 мая на улице Одинцова. 35-летний мужчина вышел погулять с трехлетним сыном. Мальчик отбежал от родителя и упал в открытый колодец. Мужчине удалось достать ребенка, он испугался, но, слава богу, отделался ушибами.

По словам воронежца, он уже видел люк открытым и накрывал его, чтобы в него никто не угодил. Но колодец снова оказался открыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU