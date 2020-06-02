2020-06-02T10:00:27+03:00
Происшествия

В Воронеже малыш упал в открытый люк

Отец ребенка уже закрывал колодец, но опасный объект снова оказался открытым
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже правоохранители проводят проверку по факту падения ребенка в люк. В полицию обратился отец пострадавшего малыша. Инцидент произошел около восьми вечера 31 мая на улице Одинцова. 35-летний мужчина вышел погулять с трехлетним сыном. Мальчик отбежал от родителя и упал в открытый колодец. Мужчине удалось достать ребенка, он испугался, но, слава богу, отделался ушибами.

По словам воронежца, он уже видел люк открытым и накрывал его, чтобы в него никто не угодил. Но колодец снова оказался открыт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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