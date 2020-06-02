2020-06-02T09:25:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже еще 95 человек заразились коронавирусом на 2 июня

Общее число инфицированных достигло 2234 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 2 июня региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о подтверждении тестов на COVID-19 еще у 95 воронежцев. Таким образом, общее число зараженных с начала наблюдений достигло 2234 человек.

Напомним, 1433 воронежцев победили болезнь. 18 человек умерли.

Говорить о втором этапе снятия ограничений в Воронежской области рано: коэффициент распространения коронавируса 1,33 (норма 0,8).

ИСТОЧНИК KP.RU

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