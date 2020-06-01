Еще 14 воронежцев победили коронавирус

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:48:42+03:00

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К вечеру 1 июня списки выздоровевших от коронавируса воронежцев пополнили 14 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, теперь общее количество пациентов, победивших опасный вирус, составляет 1433.

Напомним, сегодня утром регион поставил очередной антирекорд: на 1 июня больных стало больше сразу на 111 человек!

Всего заболевших коронавирусом в Воронежской области теперь 2139. Скончались 18 человек.

Вспышку заболевания зарегистрировали в больнице под Воронежем. Там заразу диагностировали у 30 человек, двое из которых – врачи, а четверо – средний и младший медперсонал.

Между тем в операштабе заявили, что за минувшие сутки коэффициент распространения коронавируса за сутки снизился с 1,72 до 1,33. Однако до нормы – 0,8 – по-прежнему далеко. А, значит, говорить о втором этапе снятия ограничений рано.

ИСТОЧНИК KP.RU