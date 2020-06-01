Воронежские санатории и турбазы планируют принимать людей после 15 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:10:38+03:00

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Ну что же, вот мы и вступили после коронавирусной весны в коронавирусное лето. Напомним, режим самоизоляции в Воронежской области губернатор продлил до 15 июня. Так что еще полмесяца нам придется сидеть дома. А там, глядишь, и дождемся смягчения ограничений. И если рвануть на морские курорты пока боязно, то как вариант можно рассмотреть местные турбазы и санатории. Мы обзвонили несколько из них, чтобы узнать обстановку на ближайшее время.

Так, в двух турбазах, расположенных в Рамонском районе грустные администраторы рассказали, что из-за карантина до 15 июня бронирование номеров и прием посетителей приостановлены. В санатории там же, недалеко от Рамони, тоже пока отдохнуть не получится.

- Мы еще не знаем, до какого числа закрыты. Вот хотим разобраться с рекомендациями Роспотребнадзора, который предписывает следующий порядок: люди заезжают одномоментно и не выезжают за приделы санатория на протяжении 14 дней. При этом на территории самого санатория должен быть обеспечен минимальный контакт между отдыхающими, - рассказали в лечебном учреждении.

Затем мы попробовали узнать, что происходит в другом санатории, расположенном в Советском районе Воронежа. Здесь ждут отдыхающих «после июня». При себе нужно иметь не только санаторно-курортную карту, но и справку об эпидокружении (о том, что вы не контактировали с больными коронавирусом) и отрицательный анализ на COVID-19.

- Его нужно сделать не менее чем за двое суток до даты отъезда в санаторий. По прибытии к нам территорию покидать нельзя, действует масочный режим, культурно-массовой программы не будет. Кроме того, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора в санатории будет снижена наполняемость отдыхающими.

Впрочем, если все-таки очень хочется отдохнуть в июне, то на турбазе, недалеко от Маклока в Новоусманском районе можно снять отдельный одноэтажный сруб. Он обойдется от пяти до семи тысяч рублей в сутки. В эту стоимость входят завтраки, которые обещают принести в дом. Обеды и ужины можно приготовить самим, а можно заказать в ресторане, который работает опять же на вынос. В общем, за такую цену в прошлом году можно было выехать на бюджетные курорты за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU