Жителей Воронежской области привезли на родину спецрейсом из Нью-Йорка

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:26:47+03:00

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Спецрейсом из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону, приземлившегося в этом южном мегаполисе России вечером 31 мая, летели двое жителей Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Возраст и пол прилетевших из Америки наших земляков не разглашают. Известно только, что из Ростова-на-Дону их отвезли в Воронежскую область. По прибытии на малую родину эти туристы должны соблюдать режим самоизоляции. Причем в их случае за его нарушение грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, или даже уголовная ответственность, если они при этом кого-то заразят новым коронавирусом.

По официальной статистике, с момента начала пандемии в Нью-Йорке от коронавируса умерли 29 784 человека.

Напомним, 23 мая в Воронежском аэропорту приземлился рейс из Еревана с жителями 18 регионов России. Беременную женщину отвезли в 3-й роддом Воронежа, остальных отправили по родным регионам. В Воронежской области остались 18 наших земляков. 12 из них сидят на самоизоляции в Воронеже, еще 6 распределены по пяти районам – Семилуским, Новоусманским, Лискинским, Верхнемамонским и Калачеевским.

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ИСТОЧНИК KP.RU