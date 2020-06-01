В День защиты детей на самоизоляции воронежские школьники устроили online-ринг и мастер-классы
Фото предоставлено управой Ленинского района
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В этом году традиционный праздник День защиты детей проходит в необычном, виртуальном, формате. Но и в таких условиях воронежские школьники нашли выход, и весь день транслируют в интернете концерты, флешмобы, мастер-классы, выставки и даже онлайн-ринг.
Так, площадкой для праздника для школы №13 стала уже снискавшая популярность в сети школьная группа во «Вконтакте». Здесь ребята делятся своими умениями, демонстрируют всевозможные таланты: рукодельные, спортивные, кулинарные. И не скучают даже, оставаясь дома.
ИСТОЧНИК KP.RU