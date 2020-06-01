2020-06-01T15:33:39+03:00
Общество

В Воронеже впервые за несколько дней улучшился один из показателей для снятия ограничений

Коэффициент распространения инфекции упал, причем достаточно резко
Юрий КОЗЛОВ
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Тестов на коронавирус делают много, больных обнаруживают все чаще.Тестов на коронавирус делают много, больных обнаруживают все чаще.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Областные власти предоставили свежие данные по показателям, сигнализирующим, стоит ли начать второй этап снятия ограничений или пока с этим повременить.

Оказалось, что коэффициент распространения коронавируса за сутки улучшился, причем довольно сильно – с 1,72 до 1,33. Однако до нормы – 0,8 – по-прежнему далеко. Примерно на одном уровне количество коек для больных было 39,6, стало 39,5% при норме 50%. Тестов при этом делают много – 164,2 на 100 тысяч населения (сутки назад было 160,6). Норма по этому показателю – 90.

Напомним, второй этап снятия ограничений предусматривает открытие предприятий, торгующих непродовольственными товарами площадью до 800 квадратных метров, а также объектов уличной торговли и образовательных учреждений. По последним понятно, что началось лето, и все средние школы закончили учебный год, да и вузы близки к этому. Видимо, эта мера может коснуться организаций, предоставляющих услуги дополнительного образования.

Впрочем, понятно, что пока ситуация кардинально не улучшится, о снятии ограничений можно говорить лишь чисто теоретически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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