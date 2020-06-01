2020-06-01T15:27:17+03:00
Общество

Воронежцы делятся в соцсетях фото и видео затопленных ливнем улиц

Дождь продолжался 10 минут, но этого хватило, чтоб город ушел под воду
Елена ФЕДЯШЕВА
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Невиданный ливень обрушился на Воронеж в первый день лета. Непогода бушевала около десяти минут, но за это время улицы города превратились в реки. Фотографии и видеозаписи потопа разместили в соцсетях жители Машмета, Советского и Центрального районов. В последнем, к слову, ливень сопровождался раскатами грома и градом размером с горох. Потоки воды с высокого правобережья хлынули на набережные. На записи с набережной Массалитинова, которую разместил в паблике «Типичный Воронеж» водитель одной из машин, видно, как легковой транспорт движется по самые фары в воде. Лужи нипочем только трактору.

Как поясняют в мэрии, на большинстве улиц подтопления носят временный характер, и вода сходит в течение часа. И с засорами ливневой канализации они не связаны: система просто не справляется с такой нагрузкой. Но, справедливости ради, надо отметить, что на набережной Массалитинова ливневки просто нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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