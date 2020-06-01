В Воронежской области ряд мероприятий международного Дня защиты детей проводят в формате онлайн
Председатель Воронежской областной Думы, председатель Попечительского совета реготделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов сообщил, что из-за пандемии программа главного детского праздника была скорректирована
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Международный День защиты детей под эгидой Детского фонда в Воронежской области отмечается с 1987 года. 1 июня дети из малообеспеченных и многодетных семей, победители научных и творческих олимпиад, а также дети с ограниченными возможностями здоровья по традиции обычно отправляются в Москву. Ежегодно из регионов РФ и стран ближнего зарубежья приглашение посетить столицу получают около 12 тысяч школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU