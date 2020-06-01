Воронежская компания передала 10 000 бутылок питьевой воды и помогает с приобретением дезинфицирующего оборудования для соцучреждений Воронежской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:57:10+03:00

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В рамках социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» в партнерстве с Воронежским областным фондом социальной поддержки населения филиал компании «Балтика» – «Воронежский пивзавод» передал 10 000 бутылок питьевой воды региональным социальным учреждениям и помогает в приобретении дезинфицирующего оборудования.

С марта 2020 года завод развернул социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку населения в период эпидемии – в диалоге с партнерами, общественными организациями и государственными органами. В фокусе кампании – помощь пожилым, находящимся в зоне повышенного риска, и медикам, работающим с беспрецедентной нагрузкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU