2020-06-01T13:54:45+03:00
Общество

В Воронеже из-за коронавируса налоговым должникам переносят сроки уплаты

Но только тем, кто, действительно, испытывает финансовые трудности
Елена ФЕДЯШЕВА
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В связи с продолжающимся на территории Воронежской области режимом самоизоляции районные управы работают в дистанционной форме. В том числе, и по привлечению в бюджет дополнительных доходов за счет выплаты налоговых долгов.

Так, например, в управе Ленинского района совещания проходят без приглашения должников, а посредством телефонной связи и электронной почты. При этом чиновники разъясняют предпринимателям порядок действий при необходимости погашения задолженностей по тем или иным обязательным платежам, согласовываются графики погашения финансовых обязательств.

- С середины марта в результате вербального и письменного общения с более чем 500 представителями предпринимательского сообщества удалось пополнить бюджет на общую сумму порядка 33 млн. рублей, - рассказали в управе.

Кроме того предпринимателям и физическим лицам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации из-за эпидемии коронавируса, рассказывают о возможности переноса на более поздний срок обязательных платежей. Общая сумма таких платежей по Ленинскому району составляет немногим более 28 млн. рублей.

Однако уступки делают только действительно нуждающимся, а не тем, кто пытается отлынивать от расплаты под ложным предлогом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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