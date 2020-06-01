2020-06-01T13:37:07+03:00
Общество

В Воронеже добавили две электрички по выходным

Одни будут курсировать до Курбатово
Елена ФЕДЯШЕВА
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Уточняйте расписание поездов на сайте компанииУточняйте расписание поездов на сайте компанииФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Как рассказали в ППК «Черноземье», по согласованию с правительством Воронежской области с 30 мая по субботам и воскресеньям начали курсировать электрички №6307 «Воронеж Курский – Курбатово», (время отправления в 11:30, прибытие в 13:06) и №6310 «Курбатово – Воронеж Курский», (время отправления в 13:55, прибытие в 15:33).

Кроме того, с 6 июня изменится расписание ежедневного пригородного поезда №6418 «Воронеж-1 – Лиски» (время отправления 17:25). Теперь его прибытие будет на 27 минут позже (в 20.07).

Уточнить расписание этих и других пригородных электричек можно на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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