В Воронежской области желание поразвлечься может обернуться для мужчины пятью годами тюрьмы

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:14:33+03:00

Он угнал машину приятеля, будучи пьяным. При этом «под градусом» он садился за руль уже не в первый раз

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Богучарские полицейские задержали 35-летнего неработающего жителя села Медово. Мужчина им хорошо знаком. Он уже был судим за кражи и за управлением автомобилем в пьяном виде. На последнем из перечисленных выше нарушений закона он попался и на этот раз.

Стражи порядка выяснили, что утром 28 мая в одном из домов села Каразево он выпивал вместе с хозяином. Когда 64-летний мужчина заснул, более крепкий собутыльник решил покататься на его «семерке». Угонщика не смутило, что он не нашел ключей. Он запустил двигатель, соединив провода, что свидетельствует об определенном опыте в этом вопросе.

Мужчина поездил по сельской дороге, а потом выехал на трассу побольше. Почти тут же его задержали инспекторы ГИБДД и доставили в отдел полиции. Угонщик заявил, что катался на чужой машине единственно из желания поразвлечься. «Семерку» вернули владельцу.

- В отношении угонщика возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU