Синоптики рассказали, каким будет июнь в Воронежской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:58:22+03:00

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Воронежские синоптики дали прогноз на погоду в июне в нашей области. Оказалось, что по температуре он обещает быть обычным, а вот по влажности – нет.

- Средняя температура июня будет держаться в районе 18-20 градусов, что несколько выше нормы – правда, всего на 0,2 градуса, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – А вот по осадкам ожидается, как в это сейчас ни сложно поверить, более сухой первый летний месяц, чем обычно. Ожидаем, что с небес выльется от 48 до 59 миллиметров осадков при норме в 66. Оговоримся, однако, что это пока предварительный прогноз. Для людей, испытывающих проблемы с давлением, июнь будет сложным. На погоду будут влиять циклоны, приходящие со Средиземного моря. Антициклон пока не может установиться над нашей областью, а значит, часто будет меняться давление.

На ближайшие выходные прогноз достаточно благостный:

- Они ожидаются сухими, температура будет держаться в районе +20…+25 градусов, на юге области может быть даже жарко – до +28…+30.

Напомним, на рабочей неделе воронежцев ожидают грозы, при этом будет достаточно прохладно.

ИСТОЧНИК KP.RU