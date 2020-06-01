2020-06-01T12:27:57+03:00
Общество

Управление Росреестра проконсультирует воронежцев по льготной ипотеке

Акцию приурочат ко Дню защиты детей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Во вторник, 2 июня, с 11.00 до 13.00 сотрудники управления Росреестра по Воронежской области проведут для жителей региона телефонные консультации по вопросам использования материнского капитала, получения ипотеки, в том числе и на льготных условиях (под 6,5% годовых и ниже). Акция приурочена к Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Сотрудники отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения и земельных участков Управления Росреестра по Воронежской области помогут папам и мамам разобраться с тонкостями регистрации недвижимости, приобретенной с помощью ипотечного кредитования по телефонам «горячей линии»: 8 (473) 210-76-25; 210-76-26.

- Для целей максимально эффективного взаимодействия при проведении «горячей линии» рекомендуем заявителям максимально четко формулировать вопрос или проблему, в том числе и указанием идентифицирующих объекты сведений, например, кадастрового номера и адреса, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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