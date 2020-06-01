2020-06-01T11:43:38+03:00
Общество

В Воронеже могут возникнуть перебои с безналичной оплатой проезда

Проблемы ожидаются в связи с переустановкой программного обеспечения
Юрий КОЗЛОВ
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Безналичная оплата может и не пройти.Безналичная оплата может и не пройти.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В мэрии пассажиров общественного транспорта предупредили о возможных проблемах с безналичной оплатой проезда. Дело в том, что в ряде маршруток, терминалы которых обслуживает «Газпромбанк», переустанавливают программное обеспечение. Не исключены глюки системы, а, значит, есть вероятность, что за поездку вам придется расплачиваться наличными (что напомним, обходится несколько дороже).

В то же время в городской администрации сообщили маршруты, на которых такие проблемы возникнуть не должны. Это автобусы «Воронежпассажиртранса»: №№ 6, 9КА, 14В, 15, 17, 41, 48, 52, 58, 59, 79, 87, 98, 7С, 60с.

Напомним, с начала недели обещали проводить в общественном транспорте ежедневные проверки соблюдения масочного режима как водителями, так и пассажирами. За его нарушения предусмотрены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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