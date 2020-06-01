В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть мужчину

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:16:08+03:00

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В воскресенье, 31 мая, около трех часов ночи в Бобровском районе водитель иномарки наехал на пешехода.

- В 3.10 на 636 километре трассы «Дон» водитель «Фольксагена-Туарег», 38-летний житель Московской области, ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, сбил 56-летнего жителя Павловского района, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Мужчина шел по дороге не по «зебре» слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход погиб. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

В ГУ МВД добавили, что всего 31 мая в Воронежской области зарегистрировали 73 ДТП, из них 44 случились в Воронеже, 21 – в районах и еще 8 – на федеральных трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU