2020-06-01T09:54:11+03:00
Общество

В Воронеже на видео попал аварийный родник на Площади Победы

В комментариях к посту об этом в соцсети люди задаются резонным вопросом, как такой «косяк» мог возникнуть сразу после широко разрекламированной реконструкции [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Так выглядела часть площади Победы 31 мая.Так выглядела часть площади Победы 31 мая.Фото: кадр с видео
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В паблике «Воронеж VRN» опубликовали видео родника, забившего из-под земли на Площади Победы, реконструкция которой была недавно закончена. На фото видно, что значительная часть мемориала залита водой. В отличие от реальной родниковой пить ее категорически не рекомендуется.

В комментариях к посту люди задавались резонным вопросом, почему трубы в таком состоянии спокойно приняли проверяющие, которых, по идее, на таком важном объекте должно было быть немало.

В мэрии ЧП прокомментировали так:

- Возникла локальная утечка на подводящих сетях автополива, сейчас она остановлена. Подрядчики приведут все в порядок в ближайшее время за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

В мэрии сообщили, что утечку ликвидировали, подрядчик все будет приводить в порядок за свой счет. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В мэрии сообщили, что утечку ликвидировали, подрядчик все будет приводить в порядок за свой счет.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В Воронеже на обновленной площади Победы забил родник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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