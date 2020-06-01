В Воронеже на видео попал аварийный родник на Площади Победы
В паблике «Воронеж VRN» опубликовали видео родника, забившего из-под земли на Площади Победы, реконструкция которой была недавно закончена. На фото видно, что значительная часть мемориала залита водой. В отличие от реальной родниковой пить ее категорически не рекомендуется.
В комментариях к посту люди задавались резонным вопросом, почему трубы в таком состоянии спокойно приняли проверяющие, которых, по идее, на таком важном объекте должно было быть немало.
В мэрии ЧП прокомментировали так:
- Возникла локальная утечка на подводящих сетях автополива, сейчас она остановлена. Подрядчики приведут все в порядок в ближайшее время за свой счет в рамках гарантийных обязательств.
В мэрии сообщили, что утечку ликвидировали, подрядчик все будет приводить в порядок за свой счет.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
В Воронеже на обновленной площади Победы забил родник.
ИСТОЧНИК KP.RU