Воронежцев в первую неделю лета ждут постоянные дожди и грозы

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:31:24+03:00

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В Воронежском гидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю. По прикидкам метеорологов, все ближайшие пять дней будут идти дожди и громыхать грозы за редким исключением.

Ранее синоптики отмечали, что погода перестраивается на лето, а в связи с тем, что постепенно уходит холодный циклон, а ему на смену идет антициклон, несущий тепло, от их сшибки и могут происходить такие вот атмосферные явления.

В МЧС предупреждают, что в грозу лучше вообще не выходить из дома. А если все же нужно куда-нибудь поехать, лучше не парковаться под деревьями и ветхими конструкциями. А пешеходам прежде всего нужно помнить: при грозе нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, а также купаться. Так гораздо больше вероятность, что вы можете получить удар молнией.

Если говорить о погоде на отдельные дни, то в ночь на вторник, 2 июня, ожидается дождь с грозой при +13 градусах. Вместо юго-западного подует северный ветер. Днем он сменится на восточный, потеплеет до +22. Будет светить солнце, но вероятен и дождь.

Ночью в среду, 3 июня, опять прогнозируют дождь и грозу, на этот раз будет чуть холоднее, чем сутки назад, - +11 градусов. Днем потеплеет до +21. Снова вероятна гроза.

Грозы обещают и в четверг, 4 июня, и днем, и ночью. Вместо восточного подует юго-восточный ветер. Ночью синоптики прогнозируют +12 градусов, днем столбик термометра поднимется до +20. В промежутках между грозой и дождем может появляться солнце. Подует теперь уже юго-западный ветер.

В ночь на пятницу, 5 июня, будет пасмурно при +11 градусах, но обойдется без грозы. Зато она весьма вероятна днем, столбик термометра, как и сутки назад, будет держаться в районе +20.

ИСТОЧНИК KP.RU