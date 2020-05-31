Воронежец хотел продать свой игровой аккаунт, но мошенники лишили его денег

31 Май 2020 2020-05-31T20:15:26+03:00

Всего за сутки в регионе зарегистрировано шесть сообщений о фактах мошенничества. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 29-летний местный житель лишился девяти тысяч рублей, пытаясь заработать на компьютерных играх. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в воскресенье, 31 мая.

Горожанин хотел продать свой игровой аккаунт через интернет и разместил информацию об этом в Сети. Через некоторое время с ним связался покупатель и попросил реквизиты его банковской карты, чтобы внести предоплату. После того, как мошенник получил персональные данные, он быстро списал со счета мужчины деньги. После этого он перестал выходить на связь А местный житель обратился в полицию.

Всего за сутки в регионе зарегистрировано шесть сообщений о фактах хищения денежных средств с банковских карт. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU