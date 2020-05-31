2020-05-31T19:00:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области самый низкий процент активных случаев коронавируса в ЦФО

Данные на 31 мая озвучили в региональном оперштабе
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области самое низкое число активных случаев коронавируса COVID-19 в Центральном федеральном округе. Данные на 31 мая назвали в региональном оперштабе.

Так, в регионе проходят лечение от болезни 29,3% местных жителей от общего числа выявленных случаев. В то время, как у наших ближайших соседей показатели гораздо выше. Например, в Липецкой области он составляет 65,9%, в Белгородской - 59,8%, в Курской - 53,3%, а в Тамбовской - 61,8%.

Напомним, всего в Воронежской области официально подтверждено 2020 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе диагноз подтвердился у 82 человек. При этом болезнь победили 1418 местных жителей. 18 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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