Пропавшего 16-летнего подростка из Воронежской области нашли

31 Май 2020 2020-05-31T18:03:41+03:00

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Пропавшего 16-летнего мальчика из поселка Каменка нашли живым. Ребенка обнаружили сотрудники полиции в селе Евдаково. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Регион 36». Мальчик здоров. Его доставят домой и проведут с ним профилактическую беседу.

Напомним, подросток уехал из дома на велосипеде в воскресенье, 31 мая. Предположительно, он собирался отправиться в Воронеж. К поискам подключили полицию и волонтеров. К счастью, все закончилось хорошо.

Напомним, похожая история произошла в середине мая в Воронеже. Тогда из дома ушел 11-летний мальчик. Его искали больше суток, а затем обнаружили в книжном магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU