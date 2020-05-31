2020-05-31T17:38:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области сын разыграл кражу пяти тысяч рублей из дома своей матери

Теперь его ждет уголовная ответственность за заведомо ложный донос
Юлия ДИДЕНКО
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Обман вскрылся во время полицейской проверки.Обман вскрылся во время полицейской проверки.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Калачеевском районе 25-летний парень сымитировал кражу денег из дома своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в воскресенье, 31 мая.

В полицию обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что в ее доме кто-то разбил окно. Следом за ней к стражам порядка пришел ее сын, который сообщил о краже пяти тысяч рублей. Деньги он накануне занял у знакомых.

Молодому человеку объяснили, что за заведомо ложный донос ему грозит уголовная ответственность. Парень подписал соответствующую бумагу. Но от своих слов не отказался.

Однако во время полицейской проверки обман вскрылся. В возбуждении уголовного дела ему отказали, зато дело теперь заведено на самого местного жителя. Теперь по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» ему грозит до трех лет лишения свободы или крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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