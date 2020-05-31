2020-05-31T16:01:04+03:00
Происшествия

В Воронеже три человека попали в больницу после ДТП на перекрестке

Авария произошла на улице Ленинградской
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже в столкновении автомобилей ВАЗ и Лада пострадали три человека. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Авария случилась у дома №132а на улице Ленинградской в субботу, 30 мая. Автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого был 69-летний мужчина, ехал по улице Циолковского в направлении Ленинградской. На перекрёстке он оказался на второстепенной дороге, но не уступил «Ладе Весте», которой управлял 42-летний водитель.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водитель ВАЗа и двое его пассажиров, 25-летний и 34-летний мужчины, с телесными повреждениями были доставлены в больницу. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 301 ДТП. Из них в областном центре – 87, на федеральных трассах – 65, в районах области – 146. Травмы получили шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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