В Воронеже три человека попали в больницу после ДТП на перекрестке

31 Май 2020 2020-05-31T16:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже в столкновении автомобилей ВАЗ и Лада пострадали три человека. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

Авария случилась у дома №132а на улице Ленинградской в субботу, 30 мая. Автомобиль ВАЗ-21074, за рулем которого был 69-летний мужчина, ехал по улице Циолковского в направлении Ленинградской. На перекрёстке он оказался на второстепенной дороге, но не уступил «Ладе Весте», которой управлял 42-летний водитель.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водитель ВАЗа и двое его пассажиров, 25-летний и 34-летний мужчины, с телесными повреждениями были доставлены в больницу. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 301 ДТП. Из них в областном центре – 87, на федеральных трассах – 65, в районах области – 146. Травмы получили шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU