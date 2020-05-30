2020-05-30T18:55:23+03:00
Общество

В мэрии Воронежа пообещали ежедневные проверки масочного режима в общественном транспорте

Они будут проходить в течение следующей недели
Юрий КОЗЛОВ
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Для любителей ездить в транспорте без маски наступают беспокойные времена.Для любителей ездить в транспорте без маски наступают беспокойные времена.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В городской администрации сообщили, что совместные рейды сотрудников городского управления транспорта и полиции по маршруткам будут проходить ежедневно. Во время них будут проверять, соблюдают ли водители и пассажиры масочный режим.

– Во время рейдов многие надевают маски только тогда, когда полицейский останавливает автобус. Нужно помнить – они необходимы для сохранения здоровья – своего и окружающих. Бывает, что новый коронавирус протекает бессимптомно и человек, сам того не понимая, может заразить тех, кто едет с ним, – напомнил заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров.

За нарушение масочного режима, как и за любое другое несоблюдение режима самоизоляции грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Есть шанс отделаться предупреждением, но рассчитывать на это не стоит – критерии принятия того или иного решения четко не определены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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