Жительница Воронежа, перенесшая коронавирус, может снова попасть в больницу

30 Май 2020 2020-05-30T16:59:25+03:00

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Жительница Воронежа Виктория Мочалова рассказала, что наконец-то за лечение возникших у нее после перенесенного коронавируса осложнений вроде бы серьезно взялись:

- Позвонил терапевт из нашей поликлиники, сказал, что 1 июня меня ждет. Обещал, что сам посмотрит, отведет к кардиологу (сейчас очень сердце беспокоит). А там будет видно – если что-то серьезное найдут, может, и снова придется в больницу лечь. По поводу легких врачи сказали, что сейчас начали зарастать пораженные участки, объем легких уменьшился, поэтому и дышать стало тяжелее. По их словам, на восстановление понадобится время, нужно потерпеть. Посоветовали выполнять дыхательные упражнения, я их делаю, вроде, действительно, помогают.

Напомним, ранее Виктория говорила, что после того, как с 8 по 17 мая в БСМП ее лечили от коронавируса (болезнь в результате удалось победить) и выписки у нее начались осложнения. Развилась грибковая ангина, болели легкие, сердце начало слишком часто биться. Женщина не могла нормально дышать (специалисты даже не исключали сердечную астму). В то же время она переживала, что не удается посоветоваться с узкими специалистами из-за того, что вынуждена соблюдать режим самоизоляции. Кстати, у Виктории он кончается 31 мая. Так что на прием к терапевту она может отправляться смело, уже не опасаясь штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU