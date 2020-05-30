2020-05-30T16:59:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Жительница Воронежа, перенесшая коронавирус, может снова попасть в больницу

Виктория Мочалова пройдет обследование в поликиклинике у терапевта и кардиолога
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Виктория Мочалова 1 июня получит консультацию кардиолога по поводу осложнения на сердце.Виктория Мочалова 1 июня получит консультацию кардиолога по поводу осложнения на сердце.Фото: из личного архива Виктории Мочаловой.
Изменить размер текста:

Жительница Воронежа Виктория Мочалова рассказала, что наконец-то за лечение возникших у нее после перенесенного коронавируса осложнений вроде бы серьезно взялись:

- Позвонил терапевт из нашей поликлиники, сказал, что 1 июня меня ждет. Обещал, что сам посмотрит, отведет к кардиологу (сейчас очень сердце беспокоит). А там будет видно – если что-то серьезное найдут, может, и снова придется в больницу лечь. По поводу легких врачи сказали, что сейчас начали зарастать пораженные участки, объем легких уменьшился, поэтому и дышать стало тяжелее. По их словам, на восстановление понадобится время, нужно потерпеть. Посоветовали выполнять дыхательные упражнения, я их делаю, вроде, действительно, помогают.

Напомним, ранее Виктория говорила, что после того, как с 8 по 17 мая в БСМП ее лечили от коронавируса (болезнь в результате удалось победить) и выписки у нее начались осложнения. Развилась грибковая ангина, болели легкие, сердце начало слишком часто биться. Женщина не могла нормально дышать (специалисты даже не исключали сердечную астму). В то же время она переживала, что не удается посоветоваться с узкими специалистами из-за того, что вынуждена соблюдать режим самоизоляции. Кстати, у Виктории он кончается 31 мая. Так что на прием к терапевту она может отправляться смело, уже не опасаясь штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На видео попал залихватский танец воронежского коммунальщика под «Сектор газа»
В мэрии Воронежа пообещали ежедневные проверки масочного режима в общественном транспорте
В центре Воронежа у здания областного правительства сгорела иномарка
Воронежцев предупреждают о сильном ветре, грозе и граде
В Воронеже женщина на аренде квартиры не заработала, а потеряла около 300 тысяч рублей
Жительница Воронежа, перенесшая коронавирус, может снова попасть в больницу
В Воронеже сняли на видео начавшийся снос атомной станции
В Воронеже юноша, протаранивший «семеркой» толпу и задавивший двоих, надолго отправится в колонию
Под Воронежем поймали лихача на «Мерседесе», не оплатившего штрафы на 42 тысячи рублей
В Воронеже женщина так ударила приятеля трубой, что он пару месяцев был без сознания
Еще 71 житель Воронежской области выздоровел от коронавируса
В Воронежской области показатели по второму этапу снятия ограничений ухудшились еще сильнее
В Воронеже поймали гастролеров, которые под видом волонтеров обворовывали пенсионеров
В Воронеже водитель иномарки сбил женщину
Карта распространения коронавируса в ЦФО: Воронежская область – четвертая с конца
В Воронежской области 30 мая еще у 89 человек подтвердили коронавирус
В Воронеже объяснили большую очередь в поликлинике без соблюдения социальной дистанции
Воронежский драмтеатр из-за коронавируса досрочно завершает сезон
Первенство мира по скалолазанию в Воронеже из-за коронавируса перенесли на 2021 год
Из-за пандемии коронавируса выдачи кредитных карт в Воронеже сократились на 65%
С 1 июня вновь меняется формат регистрации браков в воронежских загсах