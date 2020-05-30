В Воронеже поймали гастролеров, которые под видом волонтеров обворовывали пенсионеров

30 Май 2020 2020-05-30T12:07:01+03:00

Пока молодые люди разыгрывали спектакль, девушка воровала деньги. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В мае в отделы полиции поступили несколько заявлений от пожилых воронежцев в возрасте от 82 до 93 лет о том, что к ним приходили незнакомые молодые люди и после их визита исчезали деньги.

Стражи порядка выяснили, что преступники вечером набирали случайные номеры, выясняли, живут ли там, куда они дозвонились, пенсионеры и либо предлагали помощь в покупке продуктов, либо говорили о необходимости визита с целью проверки газового оборудования. Пожилые люди часто соглашались. Молодые люди входили в их квартиры, для виду осматривали вентиляционные системы или вручали небольшие продуктовые наборы, отвлекая внимание. В это время заходившая вместе с ними девушка шарила по квартире в поиске денег. После того, как она их находила, спектакль кончался, и криминальная троица удалялась.

Оперативники по записям видеокамер, расположенным недалеко от мест совершения преступлений, а также в торговых залах, где лжеволонтеры покупали продукты для пенсионеров, установили приметы подозреваемых в преступлениях. Вскоре молодых людей задержали на квартире в Ленинском районе, которую они снимали. В отделе полиции аферисты признали свою вину.

Один из подозреваемых в кражах.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Другой предполагаемый вор.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Личности подозреваемых в кражах установили – это трое жителей республик Татарстан и Башкортостан в возрасте от 20 до 21 года. Они причастны к пяти преступлениям, совершенным в разных районах Воронежа Общий ущерб, причиненный пожилым людям, составил около полумиллиона рублей, - рассказала официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. - Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Всех троих отправили в СИЗО. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские просят воронежцев, пострадавших от действий этих граждан, позвонить в полицию по телефонам: 8-960-129-39-56, 8-999-435-31-29 , 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU