В Воронеже объяснили большую очередь в поликлинике без соблюдения социальной дистанции

30 Май 2020 2020-05-30T10:18:21+03:00

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В паблике «Типичный Воронеж» пользователь Станислав Рощин опубликовал фото большой очереди в поликлинике № 14 на улице Туполева. Автор фото отметил, что люди сидели вплотную, забыв о необходимости соблюдать социальную дистанцию. По его словам, медперсонал равнодушно проходил мимо.

В областном департаменте здравоохранения другая точка зрения на эту ситуацию:

- В администрации поликлиники нам сообщили, что там сейчас проходит ремонт 70% площадей. В тот день приемы вели в двух кабинетах терапевтов, а также у эндокринолога и в процедурном кабинете. Администратор на входе и медрегистратор на стойке напоминают пациентам о правилах безопасности в условиях режима самоизоляции. Медперсонал в случае их нарушения делает замечания. Большая часть посетителей к ним прислушиваются, однако есть и те, кто на них не реагирует.

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ИСТОЧНИК KP.RU