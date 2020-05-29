2020-05-29T19:48:03+03:00
Общество

Из-за пандемии коронавируса выдачи кредитных карт в Воронеже сократились на 65%

К тому же и сами банки ужесточили свои кредитные политики
Олег ИВАНОВ
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Всего за месяц падение составило 64,8%Всего за месяц падение составило 64,8%Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Падение выдачи в апреле 2020 года новых кредитных карт сопоставимо с сокращением, зафиксированным в «кризисном» январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Об этом говорит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области за месяц пандемии спрос на автокредиты упал на 81%.

А несколько тысяч воронежцев из-за проблем с займами обратились за кредитными каникулами.

Апрель можно считать показательным месяцем по тому, как пандемия коронавируса отразилась на поведении воронежцев, в том числе финансовом.

Если в марте 2020-го наши земляки оформили 12 124 новые кредитные карты, то в апреле - 4 273. То есть всего за месяц падение составило 64,8%.

- Как и во всем розничном кредитовании, в сегменте кредитных карт в апреле было отмечено радикальное сокращение выдачи, - рассказывает гендиректор НБКИ Александр Викулин. - На фоне мероприятий по самоизоляции граждан и экономических последствий коронавирусной пандемии в стране и мире, банки стали еще больше ужесточать свои кредитные политики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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