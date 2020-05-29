2020-05-29T17:51:54+03:00
Происшествия

В Воронеже у областных властей украли землю на 3,5 миллиона рублей

Аферисты незаконно расширили площадь трех участков в Центральном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Центрального района раскрыли крупную аферу. Они выяснили, что некие аферисты незаконно увеличили площадь трех земельных участков в жилом массиве «Ветряк» и на переулке Здоровья в общей сложности на 1600 квадратных метров. В итоге департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области был причинен материальный ущерб на сумму более 3,5 миллионов рублей.

По материалам прокурорской проверки полицейские возбудили три уголовных дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере».

Следствие по этим делам продолжается, в ходе него устанавливают тех, кто устроил эти аферы. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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