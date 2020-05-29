Квартира в Воронеже вошла в ТОП-3 самых больших в ЦФО

29 Май 2020 2020-05-29T16:21:35+03:00

Надо оговориться: Москва и Московская область вне конкуренции, в этом рейтинге учитывались только провинциальные апартаменты [фото]

Изменить размер текста: A A

Аналитики специализированного интернет-сервиса по недвижимости проанализировали данные по самым большим квартирам в Центральном федеральном округе.

Здесь вне конкуренции огромные апартаменты в Москве и Московской области. В столице России самая большая квартира достигает площади в 2,5 тысячи «квадратов». Это многоуровневый пентхаус в Башне Федерация. Стоит она 1,2 миллиарда рублей.

В Подмосковье самая большая квартира имеет габариты 880 квадратных метров. Трехэтажные апартаменты с отдельным входом в ЖК «Тихомирово» обойдутся в 130 миллионов рублей. Оба этих лота были исключены из рейтинга ЦФО по понятным причинам – финансовые возможности столицы и провинции несопоставимы.

А вот среди провинциальных хором самая большая квартира Воронежа входит в ТОП-3. Она занимает целый этаж площадью 379,2 кв. м., оценивается ровно в 100 тысяч рублей за «квадрат», что в итоге составляет 37,92 миллионов рублей. Надо оговориться, что эта обширная жилплощадь продается без отделки. То есть, покупателю еще и вкладывать в нее придется весьма немалую сумму.

Покупателю придется вложиться в отделку.Фото: voronezh.cian.ru

Вид сверху впечатляет.Фото: voronezh.cian.ru

Эта квартира располагается в жилищном комплексе «Солнечный Олимп», располагающемся на пересечении улиц Карла Маркса и Никитинской, Кольцовский и Среднемосковской. Высота потолков в этой квартире - 3,3 метра. В доме, сданном в эксплуатацию пять лет назад, три лифта, на них можно спуститься на охраняемую подземную парковку. На территории жилищного комплекса расположены фитнес-клуб премиум-класса с бассейном длиной 25 метров. Рядом располагаются несколько ресторанов и баров. На территории жилищного комплекса работает КПП и служба охраны. Входить туда можно только по пропускам.

У почтовых ящиков есть где развернуться.Фото: voronezh.cian.ru

В здании располагаются три лифта.Фото: voronezh.cian.ru

Выйти подышать воздухом можно на такой вот балкон.Фото: voronezh.cian.ru

Больше площадь только у квартир в Твери и в Костроме.

В Твери в ЖК «Эталон», введенном в эксплуатацию в начале 2020 года, квартира почти такая же по площади, как в Воронеже. Но все же чуть больше – 379,5 квадратных метров. Она обойдется покупателю в 12,21 миллионов рублей.

Лидирует в рейтинге самых больших квартир ЦФО квартира в Костроме. Это единственные апартаменты (за исключением столицы и Подмосковья), преодолевшие отметку в 400 «квадратов». Правда, показатель был превышен совсем ненамного: 402 кв. м. Квартира продается за 13,1 миллионов рублей.

Что касается соседей, то в этом рейтинге на восьмом месте квартира в Курске в Кавказском переулке площадью в 301, 2 квадратных метров. Она стоит 7,5 миллионов рублей. Там тоже нужно будет вложиться в отделку.

Замыкает ТОП-10 квартира в Липецке в ЖК «Континент» площадью 295 квадратных метров. Она обойдется покупателю в 12,95 миллионов рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU