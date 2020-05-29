2020-05-29T18:52:22+03:00
Общество

Ночью в Воронеже и области пройдет массовый рейд по отлову пьяных водителей

Десятки патрулей будут дежурить и останавливаться нарушителей
Олег ИВАНОВ
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Увидев нетрезвого водителя за рулем, вы можете сообщить о нем в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 269-61-02Увидев нетрезвого водителя за рулем, вы можете сообщить о нем в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 269-61-02Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В ночь с пятницы на субботу, то есть с 29 на 30 мая, порядка 60 экипажей ГИБДД будут участвовать в рейде по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание - пьяным водителям. Проверки пройдут массово сразу в нескольких районах Воронежской области.

- За управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей, - напоминают в региональной Госавтоинспекции.

В случае повторного подобного нарушения выпившему водителю грозит до двух лет лишения свободы.

Увидев нетрезвого водителя за рулем, вы можете сообщить о нем в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 269-61-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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