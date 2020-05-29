2020-05-29T15:31:11+03:00
Происшествия

За три года воронежские бизнесмены обманом получили из бюджета более 40 млн рублей

Теперь им грозит тюремное заключение
Олег ИВАНОВ
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В течение трех лет, с 2014-го по 2017 год, руководитель одной из воронежских компаний представлял декларации по НДС с ложными сведениями о суммах налога на добавленную стоимость. И это была не случайная ошибка. Так, предприниматель добивался возмещения средств.

Позже выяснилось, что все сделками по покупке сельскохозяйственной продукции были фиктивными. Хотя бизнесмен получил из бюджета более 40 миллионов рублей.

Теперь свою оценку этому мошенничеству, совершенному группой лиц да еще и по предварительному сговору (ч. 3 и ч. 4 ст.159 УК РФ), даст суд.

Двое подозреваемых сейчас находятся в изоляторе. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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