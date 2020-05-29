2020-05-29T15:25:09+03:00
Общество

В Воронеже с 30 мая до 1 июня продолжат ремонт 16 дорог

Планы могут меняться в зависимости от погодных условий
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже на выходные с 30 мая до 1 июня отремонтируют 16 объектов. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в пятницу, 29 мая.

В эти дни планируется:

- улица 1 Мая (от площади Советов до улицы Чудесной): днём 30 и 31.05, 1.06 - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица 40 лет Октября: днём 30 и 31.05, 1.06 - поднятие горловин колодцев;

- улица Академика Королёва (от дома №35 по улице Дмитрия Горина до дома 2/1 по улице Минёров): днём 30 и 31.05, 1.06 - ремонт тротуаров;

- улица Беговая: ночью 30 и 31.05, 1.06 - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона;

- улица Дмитрия Горина (от улицы Олифиренко до дома №33а по улице Дмитрия Горина): днём 30 и 31.05, 1.06 - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Историка Костомарова (от улицы Антонова-Овсеенко до улицы Гжельской): днём 30 и 31.05, 1.06 - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Кропоткина (от улицы Донбасской до улицы Войкова): днём 30 и 31.05, 1.06 - поднятие горловин колодцев;

- улица Ленинградская: ночью 30 и 31.05 - подготовительные работы под установку бортового камня;

- улица Любы Шевцовой: днём 30 и 31.05, 1.06 - укрепление обочин;

- улица Майская (от дома №11 до дома №42): днём - устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона; ночью 31.05 и 1.06 - поднятие горловин колодцев;

- переулок Мало-Московский (от улицы Пограничной до улицы Куколкина): днём 30 и 31.05, 1.06 - поднятие горловин колодцев, установка бортового камня;

- улица Независимости (от улицы Гжельской до улицы 65 лет Победы): днём 30 и 31.05, 1.06 - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Олифиренко (от улицы Чудесной до улицы Дмитрия Горина): днём 30 и 31.05, 1.06 - устройство съездов, укрепление обочин;

- площадь Советов (от переулка Дружеский до улицы 1 Мая): днём 30 и 31.05, 1.06 - устройство съездов, укрепление обочин;

- улица Хользунова (от дома №68 до Московского проспекта): ночью 30 и 31.05, 1.06 - устройство съездов;

- улица Чудесная (от улицы 1 Мая до улицы Олифиренко): днём 30 и 31.05, 1.06 - устройство съездов, укрепление обочин.

Планы могут незначительно меняться в зависимости от погодных условий и дорожной ситуации. Всего в рамках двухгодичного контракта полное обновление получат 27 улиц областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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