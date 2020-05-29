В Воронежской области в период пандемии коронавируса разрешили политические собрания

29 Май 2020 2020-05-29T14:17:58+03:00

Теперь сторонники различных объединений могут собираться под одной крышей

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Губернатор Александр Гусев продлил меры по защите санитарно-эпидемиологического благополучия в Воронежской области до 14 июня включительно. Об этом 29 мая сообщили пресс-службе областного правительства.

Впрочем, мы уже предупреждали ,что ограничения продолжатся, как минимум до середины первого летнего месяца. Режим, который также часто называют режимом самоизоляции был введен в регионе с 31 марта.

Однако теперь можно проявлять «политическую активность»: с соблюдением всех мер безопасности разрешили устраивать съезды и собрания политических сил и объединений.

Другой важный нюанс. Если раньше работа подведомственных санаториев и подобных учреждений была остановлена до 1 июня. То теперь - до особого распоряжения главы региона.

- Ограничения порядком надоели многим, но нужно терпеть. К тому же, в ближайшие пару недель возможны как послабления, так и ужесточения режима. Снова повторю: сейчас всё зависит от каждого из нас. Если мы будем ответственно относиться к мерам безопасности на работе и в быту, то быстрее станем соответствовать требованиям Роспотребнадзора. И, следовательно, скорее перейдем к следующему этапу выхода из ограничений, - прокомментировал Александр Гусев.

С недавних пор стало возможным, не опасаясь штрафов, гулять в одиночку. 27 мая стало известно о том, что планируют разрешить работать некоторым спортивным организациям и проводить репетиции в культурных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU