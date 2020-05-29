2020-05-29T13:42:54+03:00
Происшествия

Под Воронежем мужчина прописал в доме сестры 23 иностранца

Теперь его ждет суд
Юлия ДИДЕНКО
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В Рамонском районе будут судить 53-летнего местного жителя за фиктивную прописку 23 иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 29 мая.

Выяснилось, что с июня по август 2019 года ранее судимый житель Рамонского района прописал в доме 23 гражданина Армении. За их фиктивную постановку на учёт по месту пребывания он получил крупную сумму. Но по факту в доме жила его сестра с семьей. а он лишь был зарегистрирован там.

Уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации) направлено для рассмотрения по существу в суд. Теперь мужчина грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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