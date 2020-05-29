Спасатели предупреждают воронежцев о граде, грозах и ураганном ветре

29 Май 2020 2020-05-29T13:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

30 мая местами в Воронеже и области ожидаются сильные дожди, грозы, а в отдельных населенных пунктах - даже град. При грозе усиление ветра может достигать до 18 м/с. Такая информация поступила от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели предупреждают воронежцев, что при сильно ветре опасно стоять под линией электропередач и уж тем более не нужно подходить к оборвавшимся электропроводам. Жителям региона рекомендуют ограничить выход из зданий. Важно не оставлять без присмотра детей.

- Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш кровельных материалов. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU