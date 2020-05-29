2020-05-29T13:42:37+03:00
Общество

Спасатели предупреждают воронежцев о граде, грозах и ураганном ветре

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните «01» или «112»
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 мая местами в Воронеже и области ожидаются сильные дожди, грозы, а в отдельных населенных пунктах - даже град. При грозе усиление ветра может достигать до 18 м/с. Такая информация поступила от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели предупреждают воронежцев, что при сильно ветре опасно стоять под линией электропередач и уж тем более не нужно подходить к оборвавшимся электропроводам. Жителям региона рекомендуют ограничить выход из зданий. Важно не оставлять без присмотра детей.

- Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш кровельных материалов. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00, - предупреждают в ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За три года воронежские бизнесмены обманом получили из бюджета более 40 млн рублей
В Воронеже с 30 мая до 1 июня продолжат ремонт 16 дорог
Сергей Лукин: считаю важным проявить активную гражданскую позицию и отдать свой голос за тех кандидатов, которые смогут эффективно представлять интересы избирателей
В Воронежской области показатели для второго этапа снятия ограничений еще больше ухудшились
В Воронеже женщина лишилась 20 тысяч рублей во время сдачи квартиры в аренду
В Воронежской области в период пандемии коронавируса разрешили политические собрания
В Воронежской области мужчина сорвал заседание суда, отказавшись надевать маску
В Воронежской области с подозрением на коронавирус изолировали еще 57 человек
Под Воронежем мужчина прописал в доме сестры 23 иностранца
Спасатели предупреждают воронежцев о граде, грозах и ураганном ветре
Несколько тысяч воронежцев из-за проблем с займами обратились за кредитными каникулами
В Воронеже раскрыли миф, из-за которого засоряется канализация
Почти пять тысяч бутылок с контрафактным алкоголем нашли в грузовике у жителя Воронежской области