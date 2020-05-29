2020-05-29T12:57:43+03:00
Общество

В Воронеже раскрыли миф, из-за которого засоряется канализация

Реклама, сообщавшая о растворимости в воде кошачьих туалетов, не соответствует действительности
Юрий КОЗЛОВ
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В «РВК-Воронеж» раскрыли один из вредных мифов. Касается он якобы растворимых в воде наполнителей кошачьих туалетов. На этот счет даже сняли соответствующую рекламу.

В результате люди смывали в унитаз наполнители, а в итоге специалисты вынуждены были выезжать на вызов о засорившейся канализации. Конечно, не только аксессуар к кошачьим туалетом является причиной засора. Еще некоторые воронежцы любят отправлять в канализацию ватные палочки, влажные салфетки и полотенца. Между тем чистка канализации из-за таких вот засоров отрывает людей от других нужных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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