2020-05-29T12:49:52+03:00
Происшествия

Почти пять тысяч бутылок с контрафактным алкоголем нашли в грузовике у жителя Воронежской области

Общая сумма товара составила около 1 миллиона рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронежской области полицейские изъяли из незаконного оборота контрафактную алкогольную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 29 мая.

У россошанца нашли 4 700 бутылок с немаркированным алкоголем на общую сумму более 1 млн рублей. 50-летний мужчина хранил товар в личном грузовике. На нем же он и продавал продукцию.

На жителя Россоши возбуждено уголовное дело по п. «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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