2020-05-29T12:04:20+03:00
Общество

В Воронеже нашли 21-летнюю женщину, пропавшую после похода в магазин

Оказалось, что она ушла из дома намеренно, оставив совсем недавно родившегося ребенка на попечение мужа
Юрий КОЗЛОВ
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Вернулась домой 21-летняя жительница Воронежа. Она пропала в Советском районе 23 мая. Муж сообщил поисковикам и полиции, что жена сказала, что пошла в магазин и не вернулась. По его словам, ссор между ними не было. Мужчина особенно беспокоился, потому что недавно у них родился ребенок, и, казалось бы, мать не может без веских причин оставить дитя.

Поисковики сообщили, что 28 мая женщина вернулась домой. Где она была и что делала все это время, непонятно. Одно известно точно – женщина жива и здорова, противоправных действий в отношении нее никто не совершал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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