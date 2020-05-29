В Воронеже отец шестерых детей получил срок за истязание сыновей из-за плохих оценок

29 Май 2020 2020-05-29T08:00:57+03:00

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Левобережный райсуд Воронежа вынес приговор отцу шестерых детей, который истязал своих сыновей. Четыре года мужчина избивал 11-летнего и 6-летнего мальчиков за непослушание и плохую успеваемость армейским ремнем. Сами ребята утверждали, что отец еще и применял к ним приемы бокса. Об этом рассказали в облпрокуратуре в четверг, 28 мая.

Суд установил, что с 2013 года 40-летний воронежец жил с женщиной, у которой было двое детей от предыдущего брака - 11-летний сын и 17-летняя дочь. Также у них были и общие дети - сыновья 4 и 6 лет и 3-летняя дочь. Кроме того, у мужчины тоже есть ребенок от другого брака.

Когда выяснилось, что мужчина издевается над детьми, причиняя им физические и психические страдания, на него возбудили уголовное дело по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание беспомощных несовершеннолетних).

На суде горе-отец полностью признал свою вину. Ему назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU