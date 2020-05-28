2020-05-28T18:04:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 15 июня

В то же время до этой даты возможны различные его изменения
Юрий КОЗЛОВ
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Ограничения теперь продлятся до середины июня.Ограничения теперь продлятся до середины июня.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Режим самоизоляции в Воронежской будет продлен до 15 июня, сообщили в областном оперативном штабе по противодействию коронавируса. В то же время огоговорились: в течение ближайших 18 дней возможны изменения, связанные как с ужесточением, так и с ослаблением ограничительных мер.

Напомним, режим самоизоляции в Воронежской области был введен с 31 марта. Изначально жителям нашего региона запрещали выходить на улицу во всех случаях, за исключением похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора, выгула собак не дальше 100 метров и необходимости помощи родственникам. Затем режим неоднократно смягчали: разрешали работать различным предприятиям, затем парикмахерским и рынкам. С недавних пор стало возможным, не опасаясь штрафов, гулять в одиночку. 27 мая стало известно о том, что планируют разрешить работать некоторым спортивным организациям и проводить репетиции в культурных учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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