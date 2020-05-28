Воронежским театрам с июня могут разрешить репетиции
Председатель Воронежской спортивной федерации тенниса Борис Смирнов обратился к губернатору с просьбой о частичном снятии ограничений в работе спортивных учреждений. Эксперт, в частности, рассказал о практике функционирования теннисного клуба «Адмирал» в условиях эпидемии.
Оперштаб готов рассмотреть такую возможность, при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.
- Мы будем стараться сделать следующий шаг по расширению работы объектов экономики и, в частности, – спортивных. Я думаю, что это достаточно безопасное решение, поскольку там вполне можно избегать большого скопления людей и выдерживать социальную дистанцию. Я думаю, что мы такой шаг предпримем. Тем не менее, я всех хочу попросить очень внимательно относиться к рекомендациям санитарных органов и тем противоэпидемическим мероприятиям, которые мы на территории области проводим. Если не будет понимания со стороны жителей, то ситуация улучшаться не будет и, к сожалению, это приведет к существенным ограничениям в работе коммерческого сектора экономики, - уверен Александр Гусев.
В июне обсудят и возможность возобновления деятельности учреждений культуры региона.
- По поводу возобновления репетиций – вопрос в принципе правильный, поскольку это коллективы локальные, их достаточно легко будет отслеживать. Мы в июне обязательно эту тему обсудим, я думаю, что положительное решение найдется, - отметил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU