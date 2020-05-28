В Москве отчеканили монету в 25 рублей с изображением производимого в Воронеже самолета

28 Май 2020 2020-05-28T16:51:13+03:00

Ил-2 снискал славу за свои отличные боевые качества и стал одним из символов Победы

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На Московском монетном дворе в марте 2020 года выпустили миллионный тираж монеты номиналом 25 рублей с изображением штурмовика Ил-2. Этот легендарный самолет был изготовлен в Воронеже. Монета входит в серию «Оружие Великой Победы»

На монете помимо изображения самолета значится фамилия его конструктора Сергея Ильюшина. В Воронеже в феврале 1941 года были изготовлены первые серийные Ил-2. С началом войны производство не остановилось даже под угрозой бомбежек. В ноябре 1941 года авиационный завод был эвакуирован.

Ил-2 снискал славу за свои отличные боевые качества и стал одним из символов Победы. По мнению военных исследователей этот самолет стал самым массовым в истории авиации – было выпущено более 36 тысяч штук. Один из них был извлечен из болота близ села Ракитное Белгородской области и теперь украшает проходную Воронежского авиационного завода.

ИСТОЧНИК KP.RU