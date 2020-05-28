В Воронежской области начальники задолжали рабочим птицеводческой фермы около 400 тысяч

28 Май 2020 2020-05-28T16:27:31+03:00

Кроме того, на совести ее руководителей пятикилометровая незаконная свалка

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Сотрудники прокуратуры Калачеевского района во время проверки сельзозпредприятия «Племенное птицеводческое хозяйство «Заброденское» обнаружили немало нарушений закона.

Так, на площади около пяти километров возле этой организации образовалась стихийная свалка. Кроме того, в птицеводческом хозяйстве за апрель задолжали 20 работникам около 400 тысяч рублей. Правда, сейчас часть этой суммы выплатили.

В организации не проводили обязательное психиатрическое обследование водителей и механиков. Генеральный директор предприятия и его работники, в том числе и руководящий состав, не проходили обучение по охране труда.

- Прокурор района возбудил в отношении генерального директора административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата и неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Ему грозит штраф – от 10 до 20 тысяч рублей. В целях устранения нарушений природоохранного законодательства внесено представление, - сообщили в прокуратуре Калачеевского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU