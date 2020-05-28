В Воронежской области начальники задолжали рабочим птицеводческой фермы около 400 тысяч
Сотрудники прокуратуры Калачеевского района во время проверки сельзозпредприятия «Племенное птицеводческое хозяйство «Заброденское» обнаружили немало нарушений закона.
Так, на площади около пяти километров возле этой организации образовалась стихийная свалка. Кроме того, в птицеводческом хозяйстве за апрель задолжали 20 работникам около 400 тысяч рублей. Правда, сейчас часть этой суммы выплатили.
В организации не проводили обязательное психиатрическое обследование водителей и механиков. Генеральный директор предприятия и его работники, в том числе и руководящий состав, не проходили обучение по охране труда.
- Прокурор района возбудил в отношении генерального директора административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата и неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Ему грозит штраф – от 10 до 20 тысяч рублей. В целях устранения нарушений природоохранного законодательства внесено представление, - сообщили в прокуратуре Калачеевского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU